إصدار أول تحذير من موجات الحر لهذا الموسم في منطقة العاصمة سيول

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تم إصدار أول تحذير من موجة الحر لهذا الموسم في كوريا، في المناطق الداخلية من مقاطعة كيونغ كي، أمس الأحد.وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن التحذيرات سارية المفعول في كل من بوتشون، وكا بيونغ، وباجو، وآن صونغ، ويوجو، ويانغ بيونغ، اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح أمس.ويُصدر تحذير من موجة حر عندما يُتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة مُدركة إلى 33 درجة مئوية أو أعلى لأكثر من يومين، أو عندما يُتوقع أن يُسبب الطقس الحار المُستمر أضرارا جسيمة.وجاء تحذير هذا العام بعد خمسة أيام من تحذير العام الماضي، الذي صدر لأول مرة في 10 يونيو لبعض المناطق في الجنوب الشرقي.ومع ذلك، أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من غير المُرجح أن يظل التحذير ساريا لفترة طويلة، حيث من المتوقع هطول أمطار على المنطقة الوسطى، مما سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة.