جاي هوب عضو فرقة بي تي إس يتصدر قوائم آي تيونز في 61 دولة

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حققت أحدث أغنية لجاي هوب، عضو فرقة بي تي إس، بعنوان "كيللين إت غيرل"، بمشاركة المغنية الأمريكية "غلوريلا"، المركز الأول في قائمة "آي تيونز" لأفضل الأغاني في 61 دولة.ووفقا لوكالة "بيغ هيت ميوزيك" الراعية للفرقة يوم السبت، تصدّرت الأغنية المنفردة التي صدرت يوم الجمعة، قوائم الأغاني في دول مثل أستراليا والبرازيل والدانمارك وفرنسا.كما احتلت الأغنية المركز الأول في كلٍّ من قوائم أغاني "آي تيونز" العالمية والأوربية، بينما جاءت نسختها المنفردة في المركز الثاني في نفس القائمتين.كما وصل الفيديو الموسيقي إلى المراكز العشرة الأولى في قائمة "يوتيوب" لأفضل مقاطع الفيديو الموسيقية الرائجة في 38 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا.يذكر أن هذه الأغنية هي أغنية هيب هوب تُشارك فيها مغنية الراب الأمريكية "غلوريلا"، وتُجسّد حماس الوقوع في الحب من النظرة الأولى.