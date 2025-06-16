زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصنعا للذخائر ويأمر بإنتاج قذائف جديدة

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أمر زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" بتوسيع إنتاج نوع جديد من قذائف المدفعية "للحرب الحديثة".وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم تفقد مصنعا رئيسيا للذخيرة يوم الجمعة، حيث اطلع على إنتاج القذائف، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وأعمال التحديث التي نُفذت هناك خلال النصف الأول من هذا العام.وأعرب كيم عن ارتياحه للتقدم المحرز، ودعا إلى وضع أهداف تطويرية لتلبية متطلبات الدفاع المستقبلية، وحدد مهام مصنع الذخيرة في المستقبل.كما شدد على ضرورة زيادة كفاءة المعالجة وزيادة إنتاج الطائرات بدون طيار لزيادة إنتاج قذائف المدفعية الجديدة.وجاءت تصريحات كيم في الوقت الذي نشرت فيه كوريا الشمالية قوات وحاويات من قذائف المدفعية ومعدات عسكرية أخرى في روسيا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا.