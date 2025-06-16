25% ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية في المطاعم الكورية خلال 5 سنوات

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اتضح أن أسعار المستهلك الإجمالية في كوريا الجنوبية ارتفعت بحوالي 10% خلال السنوات الخمس الماضية، بينما تجاوزت أسعار المواد الغذائية في المطاعم مستوى 20%.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأحد، بلغ مؤشر أسعار المستهلك للوجبات في المطاعم 124.56 نقطة في مايو، بزيادة نسبتها 25% مقارنة بعام 2020، كما يزيد هذا الارتفاع بمقدار 1.5 مرة عن الزيادة البالغة 16% في أسعار المستهلك الإجمالية خلال الفترة نفسها.ومن بين 39 صنفا رئيسيا من الأطعمة والوجبات المقدمة في المطاعم، شهدت أسعار "كيم باب"، وهو لفائف الأرز، والبرغر، أعلى ارتفاع بنسبة 38% للكيم باب، و37% للبرغر، حيث سجلت تسعة أصناف، بما في ذلك "طبوكي" و"جاجانغ ميون" و"راميون"، زيادات في الأسعار تجاوزت 30%.