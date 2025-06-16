استمرار ارتفاع القروض الأسرية في كوريا خلال شهر يونيو

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استمرت قروض الأسر التي تقدمها البنوك الكورية الجنوبية في الارتفاع، مدفوعة بتوقعات حول ارتفاع أسعار المساكن والأسهم، عقب تشكيل الحكومة الجديدة في أوائل شهر يونيو الجاري.ووفقا للقطاع المالي الكوري أمس الأحد، ارتفعت قروض الأسر من البنوك التجارية الخمسة الكبرى، بما في ذلك "كي بي كوك مين" و"شين هان" و"كي إي بي هانا"، بما يقرب من تريليوني وون منذ بداية الشهر، لتصل إلى 750.79 تريليون وون حتى يوم الخميس الماضي.ويمثل هذا الارتفاع حوالي 40% من إجمالي الزيادة في مايو البالغة 4.9 تريليون وون.وإذا استمرت هذه الوتيرة، فمن المرجح أن يتجاوز الرقم الإجمالي لشهر يونيو خمسة تريليونات وون.ويتكون جزء كبير من هذه القروض من قروض بضمان المنازل، حيث بلغ حجم قروض الرهن العقاري القائمة من البنوك الخمسة 595.14 تريليون وون حتى يوم الخميس، بزيادة قدرها 1.47 تريليون وون خلال فترة الاثني عشر يوما.