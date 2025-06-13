رئيس كوريا الجنوبية يتوجه إلى كندا لحضور قمة مجموعة السبع

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من المقرر أن يتوجه الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" إلى كندا اليوم الاثنين لحضور قمة مجموعة السبع وعقد اجتماعات ثنائية مع قادة الدول المشاركة في القمة.وفي أول زيارة خارجية له منذ تنصيبه يوم 4 يونيو، من المتوقع أن يصل الرئيس الكوري إلى مدينة كالغاري بعد ظهر اليوم حيث يعقد اجتماعات ثنائية مع قادة الدول المدعوة لحضور قمة مجموعة السبع.يذكر أن كوريا الجنوبية ليست عضوا في مجموعة السبع، ولكنها مدعوة كضيف إلى جانب كل من أستراليا والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب إفريقيا وأوكرانيا.وخلال الجلسة الموسعة لمجموعة السبع غدا الثلاثاء، سيلقي الرئيس الكوري كلمة حول تنويع سلاسل إمدادات الطاقة وتكامل الذكاء الاصطناعي.ويجري التنسيق حاليا لترتيب اجتماعات بين الرئيس الكوري وقادة الدول الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان، على هامش قمة مجموعة السبع.ومن المتوقع أن يعود لي إلى سيول مساء الأربعاء.