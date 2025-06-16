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السياسية

إطلاق لجنة تخطيط السياسات التابعة لإدارة لي جيه ميونغ اليوم الاثنين

Write: 2025-06-16 10:59:38

إطلاق لجنة تخطيط السياسات التابعة لإدارة لي جيه ميونغ اليوم الاثنين

Photo : KBS News

من المقرر أن تُطلق الحكومة الكورية لجنة لوضع خارطة طريق لسياسات إدارة "لي جيه ميونغ".
وسوف تنطلق لجنة تخطيط السياسات الوطنية رسميا اليوم الاثنين في المجمع الحكومي في العاصمة سيول.
وسوف تحدد اللجنة خارطة الطريق لأهم بنود جدول الأعمال السياسي التي ستتم متابعتها خلال فترة ولاية لي جيه ميونغ، كما ستؤدي دور الفريق الانتقالي الرئاسي، حيث تولى لي منصبه فورا بعد الانتخابات المبكرة دون فترة انتقالية لمدة شهرين.
وتعتزم اللجنة البدء قريبا في تلقي إحاطات من الوزارات ومراجعة أوضاع ميزانياتها.
وقد تم تعيين "لي هان جو" مدير معهد الديمقراطية التابع للحزب الديمقراطي، رئيسا للجنة. وتبلغ مدة ولاية اللجنة رسميا 60 يوما، ويمكن تمديدها مرة واحدة بما يصل إلى 20 يوما إضافية.






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