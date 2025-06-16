استمرار إدراج كوريا الشمالية في قائمة غسيل الأموال الدولية

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تم تصنيف كوريا الشمالية مجددا ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.ووفقا لهيئة الخدمات المالية في سيول أمس الأحد، قررت مجموعة العمل المالي الدولية خلال جلسة عامة عقدتها في فرنسا الأسبوع الماضي إدراج كوريا الشمالية ضمن فئة الدول عالية المخاطر، إلى جانب إيران وميانمار.وأبقت المجموعة على كل من كوريا الشمالية وإيران ضمن الدول عالية المخاطر التي تتطلب إجراءات مضادة، بينما وضعت ميانمار تحت المراقبة، مما يتطلب إجراءات رصد معززة.وأعربت مجموعة العمل المالي، وهي منظمة دولية معنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، عن قلقها إزاء استمرار كوريا الشمالية في معالجة أوجه القصور الكبيرة في أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.كما أعربت عن قلقها إزاء التهديدات الخطيرة التي تشكلها أنشطة كوريا الشمالية غير المشروعة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويل برامجها.وق ظلت كوريا الشمالية مدرجة ضمن تلك القائمة التي تصدرها مجموعة العمل المالي الدولية على مدار 15 عاما متتالية.