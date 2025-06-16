نسبة تأييد لي جيه ميونغ تقترب من 60% في أسبوعه الأول في الرئاسة

Photo : YONHAP News

بلغت نسبة تأييد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ"، في أسبوعه الأول كرئيس، ما يقرب من 60%.ووفقا لاستطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" على ألفين و507 من المواطنين الكوريين في جميع أنحاء البلاد، خلال الفترة من الاثنين إلى الجمعة من الأسبوع الماضي، قال 58.6% من المشاركين إن أداء لي جيد.وفي المقابل، قال 34.2% إن أداءه سيئ، بينما أعرب 7.2% عن عدم يقينهم.وارتفعت معلات التأييد الشعبي للحزب الديمقراطي الحاكم إلى 49.9%، موسعا تقدمه على حزب قوة الشعب، حزب المعارضة الرئيسي، الذي انخفضت نسبة تأييده إلى 30.4%.وحصل حزب الإصلاح على 4.5%، وتلاه حزب إعادة بناء كوريا بنسبة 2.9%، ثم حزب "جين بو" بنسبة 1.7%.ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع، الذي طلبت إجراءه صحيفة "إنيرجي بيزنس"، 95% مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3.1%.