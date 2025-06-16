الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في كوريا منذ 8 أعوام

Write: 2025-06-16 11:02:44

تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في كوريا منذ 8 أعوام

Photo : YONHAP News

أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة دواجن بمقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ.
وأوضحت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية أمس الأحد أنها اكتشفت الحالة في مزرعة في منطقة "صو سان" تضم 28 ألف بطة، خلال عمليات الفحص قبل الذبح.
وتُعد هذه أول حالة إصابة مؤكدة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في أشهر يونيو منذ عام 2017، حيث ينتشر الفيروس عادة في الطقس البارد. وجاءت هذه الحالة الأخيرة بعد 56 يوما من الإبلاغ عن الحالة السابقة في مزرعة دجاج في "آسان" بمقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ أيضا، يوم 19 أبريل.
وأوضحت الوزارة أنه لم يتم تسجيل سوى 45 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في أشهر يونيو منذ أول تفشٍّ للمرض في كوريا في عام 2003، وهو ما يُمثل 3.3% فقط من إجمالي عدد الحالات.
ورفعت الوزارة مستوى الاستجابة للأزمة في مواجهة المرض بدرجة واحدة، من "الانتباه"، وهو أقل مستوى في النظام المكون من أربع درجات، إلى مستوى "الحذر".
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;