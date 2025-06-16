تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في كوريا منذ 8 أعوام

Photo : YONHAP News

أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة دواجن بمقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ.وأوضحت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية أمس الأحد أنها اكتشفت الحالة في مزرعة في منطقة "صو سان" تضم 28 ألف بطة، خلال عمليات الفحص قبل الذبح.وتُعد هذه أول حالة إصابة مؤكدة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في أشهر يونيو منذ عام 2017، حيث ينتشر الفيروس عادة في الطقس البارد. وجاءت هذه الحالة الأخيرة بعد 56 يوما من الإبلاغ عن الحالة السابقة في مزرعة دجاج في "آسان" بمقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ أيضا، يوم 19 أبريل.وأوضحت الوزارة أنه لم يتم تسجيل سوى 45 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في أشهر يونيو منذ أول تفشٍّ للمرض في كوريا في عام 2003، وهو ما يُمثل 3.3% فقط من إجمالي عدد الحالات.ورفعت الوزارة مستوى الاستجابة للأزمة في مواجهة المرض بدرجة واحدة، من "الانتباه"، وهو أقل مستوى في النظام المكون من أربع درجات، إلى مستوى "الحذر".