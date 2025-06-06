تقرير يقول إن كوريا الشمالية تمتلك 50 رأسا نووية قابلة للزيادة

Photo : YONHAP News

توقع تقرير دولي أن تسعى كوريا الشمالية إلى زيادة عدد رؤوسها النووية إلى 90 رأسا، في ظل تسارع الدول المالكة للأسلحة النووية، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا، نحو تعزيز قدراتها النووية.وقال التقرير السنوي الذي يصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، اليوم الاثنين، إن المخزون العالمي من الرؤوس النووية قد وصل إلى 12 ألفا و241، حتى شهر يناير الماضي.وأشار التقرير إلى أن 9 آلاف و614 من بين إجمالي المخزون العالمي من الرؤوس النووية صالحة للاستخدام الفعلي، منها 3 آلاف و912 تم نشرها على صواريخ أو قاذفات، فيما تم تخزين 5 آلاف و702 في مستودعات.وحسب الدول، بلغ عدد الرؤوس النووية التي تمتلكها الولايات المتحدة 5177، وروسيا 5459، وهو ما يمثل حوالي 90% من إجمالي المخزون العالمي.وجاءت بعدهما الصين بـ600 رأس نووي، وتلتها فرنسا بـ290، ثم بريطانيا بـ225، والهند بـ180، وباكستان بـ170، وإسرائيل بـ90.وقدر التقرير أن كوريا الشمالية تمتلك حوالي 50 رأسا نووية، مشيرا إلى أنها لا تزال تضع برنامجها النووي العسكري في صلب استراتيجيتها للأمن القومي.وأضاف أنه من المتوقع أن تكون كوريا الشمالية قد قامت بتجميع حوالي 50 رأسا نووية حتى الآن، وأنها تمتلك ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج ما يصل إلى 40 رأسا إضافية، مع تسريع وتيرة إنتاج المواد الانشطارية.