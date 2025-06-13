لجنة تخطيط السياسات الوطنية تشكل فريق عمل لإعادة هيكلة الحكومة

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تخطط لجنة تخطيط السياسات الوطنية التي تم إطلاقها حديثا، لتشكيل فريق عمل تابع لها للعمل على إعادة هيكلة الحكومة، وذلك بهدف إعادة توزيع الصلاحيات بين بعض الوزارات، والتي أصبحت مفرطة في تركيز السلطة.وأعلن رئيس اللجنة "لي هان جو" عن هذه الخطة خلال أول اجتماع للجنة تخطيط السياسات الوطنية عقد اليوم الاثنين.وأوضح "لي" أن الهدف من خطة إعادة هيكلة الحكومة هو تحقيق لامركزية السلطة التي كانت مركزة على بعض الوزارات، مثل وزارة المالية وزارة المساواة بين الجنسين، ووزارة البيئة، ومكتب المدعي العام، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة الإدارية للحكومة، والاستجابة لأزمة المناخ.وتخطط اللجنة أولا لمناقشة نقل وظيفة تخطيط الميزانية من وزارة المالية إلى هيئة مستقلة.كما ستبحث اللجنة إنشاء وزارة جديدة للمناخ والطاقة، بحيث تدمج وظائف الاستطابة المناخية التابعة لوزارة البيئة مع المهام المتعلقة بالطاقة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والطاقة.