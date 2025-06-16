مستشار الأمن القومي الكوري يناقش مع مساعد رئيس الوزراء الياباني تعزيز العلاقات

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عقد مستشار الأمن القومي الكوري "وي سونغ لاك" اجتماعا اليوم الاثنين مع "إكيهيسا ناغاشيما" المستشار الخاص لرئيس الوزراء الياباني، لمناقشة القضايا المتعلقة بسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري "كانغ يو جونغ" في موجز صحفي اليوم إن "وي" أجرى محادثات مع "ناغاشيما" الذي يقوم حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية لحضور فعاليات نظمتها السفارة اليابانية لدى كوريا الجنوبية بمناسبة الذكرى الستين على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وأضافت المتحدثة أن الجانبين ناقشا سبل تطوير العلاقات الثنائية، واتفقا على الحفاظ على التواصل الوثيق بين البلدين في المستقبل.وردا على سؤال حول إمكانية عقد قمة كورية يابانية على هامش قمة مجموعة السبع في كندا، قالت "كانغ" إن التنسيق جار الآن بهذا الشأن.وكان الرئيس الكوري ورئيس الوزراء الياباني قد أجريا مكالمة هاتفية مؤخرا شددا فيها على أهمية بناء علاقات جيدة، خاصة في هذا العام الذي يصادف الذكرى الـ60 على تطبيع العلاقات الدبلوماسية، والذكرى الـ80 على استقلال كوريا من الاستعمار الياباني.