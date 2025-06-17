هيئة التجارة العادلة تُداهم منتجي البيض بسبب ارتفاع الأسعار

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أطلقت لجنة التجارة العادلة في كوريا الجنوبية تحقيقات ميدانية في جمعية منتجي البيض الكورية وسط شكوك بالتواطؤ في تحديد الأسعار، حيث وصلت أسعار البيض إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات.وداهم مسؤولو اللجنة أمس الاثنين مقر الجمعية في منطقة "أوسونغ" بمقاطعة شمال تشونغ تشُنغ، وفرعيها في كيونغ كي وجنوب تشونغ تشُنغ.ويركز التحقيق على ما إذا كانت الجمعية قد رفعت الأسعار بإصدار إرشادات تسعير رسمية والضغط على الشركات الأعضاء فيها للالتزام بها.يُذكر أن الجمعية، التي تأسست عام 2022، رفعت سعر الجملة الموصى به للبيض بحوالي 30%، من 146 إلى 190 وون للبيضة، بين مارس ويونيو، وبالتالي ارتفعت أسعار المستهلكين، حيث بلغ متوسط سعر كرتونة البيض الكبيرة، التي تحتوي على 30 بيضة، سبعة آلاف و26 وون، أي ما يعادل خمسة دولارات وعشرة سنتات أمريكية تقريبا، الشهر الماضي، وهو أعلى متوسط سعر منذ يوليو 2021.وتؤكد الجمعية أن ارتفاع الأسعار ناجم عن اللوائح الحكومية وهامش الربح المفرط في متاجر التجزئة.