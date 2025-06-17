منصة كاكاو توك تُعلن عن سياسة جديدة لحماية القُصّر ومكافحة التطرف

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أطلقت منصة "كاكاو توك" للمراسلة سياسة مُعدّلة تهدف إلى منع الاستغلال الجنسي للقُصّر والحد من المحتوى العنيف أو المتطرف.واعتبارا من يوم أمس الاثنين، تحظر القواعد الجديدة سلوكيات الاستمالة، مثل إنشاء غرف دردشة للمحادثات الجنسية أو توفير مأوى للمراهقين الهاربين.كما سيتم توقيع عقوبات على المستخدمين الذين يروجون لمنظمات مثل القاعدة أو حماس أو طالبان.وستحظر كاكاو بشكل دائم الحسابات المتورطة في أنشطة غير قانونية أو عالية الخطورة، كما ستحظر تحصيل الديون غير القانوني وتشغيل حسابات مزيفة.وصرحت الشركة بأنه لن يتم تقييد الحسابات فورا عند الاشتباه، وأن العقوبات ستُحدد بناء على سجل المستخدم وانتهاكات القانون، مع إتاحة إجراءات للاستئناف.وقد رفضت شركة كاكاو الاتهامات بالرقابة الأيديولوجية، مؤكدة أن سياستها تتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة العالمية، ولا تتضمن الوصول إلى الرسائل الخاصة للمستخدمين.