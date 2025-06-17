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أعلن المكتب الرئاسي أنه سيتم عرض اقتراح الميزانية التكميلية الثاني في اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس.وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة كانغ يو جونغ، أمس الاثنين، بأن الرئيس لي جيه ميونغ يسعى جاهدا لإقرار الميزانية لتحسين الأوضاع الاقتصادية، حتى في ظل استعداده لقمة مجموعة السبع.وتعكف وزارة الاقتصاد والمالية على وضع اللمسات الأخيرة على خطة بقيمة لا تقل عن 20 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 14.7 مليار دولار أمريكي، تهدف إلى تعزيز الاستهلاك المحلي وإنعاش الاقتصاد.ومن المتوقع أن يتضمن الاقتراح تدابير مثل مدفوعات الإنعاش الاقتصادي ودعم برامج العملة المحلية.وفي وقت سابق، قال المكتب الرئاسي إنه على الرغم من إجراء مناقشات حول تقديم مدفوعات مستهدفة بدلا من المدفوعات الشاملة، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي.