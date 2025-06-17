حزب قوة الشعب ينتخب النائب سونغ أون صوك زعيما جديدا لتكتله البرلماني

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انتخب حزب قوة الشعب، حزب المعارضة الرئيسي، النائب سونغ أون صوك، زعيما جديدا لتكتله البرلماني.وفاز سونغ بـ60 صوتا من أصل 106 أصوات أُدلي بها الأعضاء أمس الاثنين، متغلبا على زميله كيم سونغ وون، النائب البرلماني لثلاث دورات، والنائب لي هون صونغ، النائب البرلماني لأربع دورات، دون جولة إعادة.ويُعتبر سونغ، النائب عن منطقة كيم تشون بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، المعقل التقليدي لحزب المعارضة، أقل ارتباطا بأي فصيل داخل الحزب، لكنه كان مرتبطا سابقا بالفصيل المقرب من الرئيس السابق يون صوك يول.ويُعتقد أنه تلقى دعما من نواب مؤيدين ليون وآخرين تقع دوائرهم الانتخابية في منطقة شمال كيونغ سانغ.وسوف يُكلّف سونغ بقيادة المعارضة الرئيسية ضد الحزب الديمقراطي الحاكم، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، والتحضير أيضا لمؤتمر الحزب لانتخاب رئيس جديد للحزب، ولملمة شتات الأمور بعد الهزيمة الانتخابية.