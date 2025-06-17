سيول تنشر شرطة مكافحة الشغب عند الحدود وتسعى لتشريع لوقف إطلاق المنشورات

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ستنشر الحكومة الكورية الجنوبية شرطة مكافحة الشغب في المناطق الرئيسية القريبة من الحدود، وستنظر في تعديل القانون لتشديد العقوبات بهدف ردع الناشطين عن إرسال منشورات مناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود بين الكوريتين.وصرحت وزارة التوحيد بأن الحكومة توصلت إلى هذا القرار أمس الاثنين خلال اجتماع للجهات المعنية.ووفقا للوزارة، اتفق المشاركون على أهمية إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية وحماية السكان المقيمين قرب الحدود بين الكوريتين.ولوقف هذا النشاط، سيتم نشر قوات الشرطة المحلية وشرطة مكافحة الشغب في المناطق الرئيسية قرب الحدود، وتعزيز الدوريات في المناطق التي يُتوقع إطلاق المنشورات منها.وأكدت الجهات المعنية أن توزيع المنشورات يخضع لقوانين متعددة، منها قانون سلامة الطيران والقانون الإطاري لإدارة الكوارث والسلامة، وقررت وضع معايير مفصلة إذا لزم الأمر للحد من تلك النشاطات بفعالية.