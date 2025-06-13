النيابة العامة تؤكد تبادل حقائب فاخرة للسيدة الأولى السابقة

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أكدت النيابة العامة في كوريا الجنوبية أن حقيبتين فاخرتين من نوع "شانيل" أهدتهما كنيسة التوحيد للسيدة الأولى السابقة "كيم كون هي" عن طريق شامان يُدعى جون سونغ بيه، المعروف باسم كون جين، قد تم استبدالهما بثلاث حقائب وزوج من الأحذية.ووفقا للقطاع القانوني أمس الاثنين، استجوب مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية جون حول هذا الموضوع، وقدم له إيصال الاستبدال من شانيل كوريا.ويعتقد وكلاء النيابة أن جون أعطى حقيبتين شانيل حصل عليهما من كنيسة التوحيد إلى يو كيونغ أوك، سكرتيرة كيم، منذ فترة طويلة، وأن يو استبدلت الحقيبتين بالمنتجات الثلاثة الأخرى في متاجر شانيل في أبريل ويوليو من عام 2022.ويركز وملاء النيابة العامة تحقيقاتهم على أحذية شانيل، نظرا لأنه إذا كان مقاس الحذاء مطابقا لمقاس حذاء كيم، فإن هذه التفاصيل قد تُشكل دليلا ظرفيا على تورط السيدة الأولى السابقة في عملية الاستبدال.وأبلغ جون النيابة العامة أنه فقد منتجات شانيل المذكورة.