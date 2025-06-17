الحكومة الكورية تُطلق فريق عمل لقيادة المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة

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أطلقت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية فريق عمل لقيادة المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.ووفقا للوزارة أمس الاثنين، سيضع الفريق، بقيادة وزير التجارة "يو هان كو"، حزمة إجراءات تشمل قطاعي الصناعة والطاقة لدعم المفاوضات.وسوف تتم ترقية فريق التفاوض الفني الحالي، الذي كان يقوده مسؤول بمستوى مدير عام، إلى رتبة أعلى، ليرأسه مدير إدارة التجارة الدولية والاستثمار في الوزارة، كما سيقود كلٌّ من أربعة مسؤولين بمستوى مدير عام فريقا للتحضير للمفاوضات، يغطي مجالات مثل دعم المفاوضات، والتعاون الصناعي، والتعاون في مجال الطاقة، والاستجابة للاستثمارات التجارية.وتخطط الحكومة الكورية للبحث عن إجراءات بموجب قانون إبرام وتنفيذ المعاهدات التجارية، حيث من المقرر إطلاق مفاوضات شاملة قبل الموعد النهائي المحدد في 8 يوليو لتأجيل الرسوم الجمركية المتبادلة مع الولايات المتحدة.