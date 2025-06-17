الحكومة تمدد تخفيضات ضريبة الوقود وضريبة الاستهلاك على السيارات الكهربائية

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مددت الحكومة الكورية تخفيضات ضريبة الوقود وضريبة الاستهلاك على السيارات الكهربائية، والتي كان من المقرر أن تنتهي بعد هذا الشهر.وأعلنت وزارة المالية الكورية أمس الاثنين عن تمديدات تهدف إلى المساعدة في استقرار أسعار المستهلكين وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، حيث تم تمديد تخفيضات ضريبة الوقود بنسبة 10% على البنزين، و15% على الديزل وغاز البترول المسال، لمدة شهرين، أي حتى 31 أغسطس، وذلك في ظل التقلبات المحتملة في أسعار النفط العالمية بسبب الأزمة في الشرق الأوسط.كما تم تمديد تخفيض ضريبة الاستهلاك الفردي للسيارات الكهربائية من 5% القياسية إلى 3.5% المرنة، بحد أقصى للتخفيض يبلغ مليون وون، أي حوالي 735 دولارا أمريكيا، لمدة ستة أشهر حتى 31 ديسمبر.يذكر أنه تم تمديد تخفيضات ضريبة الوقود، التي طُبقت لأول مرة في نوفمبر 2021، عدة مرات استجابة لتقلبات أسعار الطاقة العالمية.