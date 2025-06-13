الرئيس لي جيه ميونغ يصل إلى كندا لحضور قمة مجموعة السبع

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وصل الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" إلى كندا لحضور قمة مجموعة السبع، وهي أول منتدى متعدد الأطراف يشارك فيه منذ توليه منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.ووصل الرئيس والسيدة الأولى "كيم هيه كيونغ" إلى مطار "كالغاري" الدولي بعد ظهر أمس الاثنين بالتوقيت المحلي، أي صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت سيول.وفي اليوم الأول من الزيارة، من المقرر أن يعقد الرئيس لقاءات فردية مع قادة دول أخرى غير أعضاء في مجموعة السبع، بالإضافة إلى هيئات دولية دُعيت إلى المنتدى، كما سيحضر جلسة موسعة اليوم لقادة مجموعة السبع، حيث يعتزم مناقشة تنويع سلاسل إمدادات الطاقة واستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.وصرح مسؤول كبير في المكتب الرئاسي الكوري في وقت سابق بأن التنسيق جارٍ لترتيب اجتماعات ثنائية بين الرئيس وكل من رئيس الولايات المتحدة ورئيس الوزراء الياباني، على هامش القمة.ومن المقرر أن يعود الرئيس إلى سيول غدا الأربعاء.