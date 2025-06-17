لي يتعهد بدبلوماسية نشطة وتجنب العوائق في محادثات التعريفات الجمركية

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أكد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" أن المهمة الأساسية في مفاوضات التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة هي ضمان عدم وضع كوريا الجنوبية في موقف أكثر حرجا مقارنة بالدول الأخرى.وأدلى الرئيس بهذه التصريحات أمس الاثنين في مؤتمر صحفي خلال رحلته إلى كندا للمشاركة في قمة مجموعة السبع، حيث تعهد ببذل قصارى جهده لتحقيق نتائج تعود بالنفع على الطرفين من محادثات التجارة مع الولايات المتحدة، مشددا على أن الدبلوماسية لا ينبغي أن تخدم مصالح طرف واحد فقط.كما أعرب الرئيس الكوري عن نيته تعزيز الدبلوماسية على مستوى القمة والعلاقات الدولية لتوسيع الحضور الاقتصادي لكوريا الجنوبية في ظل المنافسة العالمية المتزايدة، وقال إنه فكر في البداية في عدم حضور المؤتمرات الدولية مثل قمة مجموعة السبع بسبب القضايا المحلية الملحة، لكنه غيّر رأيه بعد أن رأى ضرورة إظهار عودة كوريا الجنوبية إلى وضعها الطبيعي للعالم.وحول إمكانية انضمام كوريا الجنوبية إلى مجموعة السبع الموسعة، أكد الرئيس أنه سيسعى إلى ذلك إذا سنحت الفرصة.