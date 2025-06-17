كوريا الجنوبية تتراجع إلى المركز الـ27 في قائمة التنافسية العالمية

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تراجع ترتيب كوريا الجنوبية في قائمة التنافسية العالمية إلى المركز الـ27 هذا العام.ووفقا للتقرير السنوي الصادر اليوم الثلاثاء عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الـ27 من حيث التنافسية العالمية من بين 69 دولة شملها الاستطلاع في عام 2025، بانخفاض سبع درجات مقارنة بعام 2024.ويصدر المعهد، الذي يتخذ من سويسرا مقرا له، تصنيفات سنوية للتنافسية بناء على الإنجازات الاقتصادية للدولة، وبنيتها التحتية، وكفاءة الحكومة والشركات.واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة الـ44 في كفاءة الشركات، بعد أن تراجعت 21 درجة منذ العام الماضي. كما تراجع ترتيبها في البنية التحتية بعشر درجات إلى المركز الـ21.وتصدرت سويسرا الترتيب العام، وتلتها سنغافوره ثم هونغ كونغ، بينما حلت الولايات المتحدة في المركز الـ13، واحتلت الصين المركز الـ16، واليابان المركز الـ35.