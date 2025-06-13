كوريا الجنوبية وأستراليا تتفقان على تعزيز التعاون في القضية النووية لكوريا الشمالية

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عقد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" مباحثات قمة مع رئيس الوزراء الأسترالي "أنتوني ألبانيز" أمس الاثنين على هامش قمة مجموعة السبع في كندا.وفي بيان صحفي صدر عقب المحادثات، صرح المكتب الرئاسي الكوري بأن الجانبين أجريا محادثات في أحد الفنادق بمدينة كالغاري بعد ظهر أمس بالتوقيت المحلي، حيث اتفقا على تعزيز التواصل والتعاون لتحقيق تقدم ملموس في الجهود المبذولة لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية وحل القضية النووية الكورية الشمالية.كما اتفق الجانبان على العمل معا بنشاط لإنجاح قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، في كوريا الجنوبية في شهر أكتوبر القادم، بصفتهما عضوين مؤسسين للمنتدى.وأكد الرئيس الكوري تقديره لأستراليا كدولة حليفة شاركت في الحرب الكورية، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية وأستراليا شريكتان في علاقة استراتيجية شاملة، وتعملان معا لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة والمجتمع الدولي.ومن جانبه قال ألبانيز إن البلدين يتعاونان بشكل نشط في مختلف المجالات على أساس الثقة والتضامن طويل الأمد، بما في ذلك الصناعات الدفاعية والطاقة النظيفة وسلاسل التوريد، واقترح تعزيز هذا التعاون.