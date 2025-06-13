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الكوريتان

كوريا الشمالية تنتقد تأكيد واشنطن على مرونة نشر قواتها لدى كوريا الجنوبية

Write: 2025-06-17 13:26:55Update: 2025-06-17 13:53:03

كوريا الشمالية تنتقد تأكيد واشنطن على مرونة نشر قواتها لدى كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

انتقدت  كوريا  الشمالية تأكيد  الولايات  المتحدة على  أهمية  المرونة الاستراتيجية  لتوسيع  نطاق  عمل  القوات الأمريكية  لدى  كوريا  الجنوبية،  ووصفت  ذلك  بأنه  "محاولة  غزو  من  قبل  الولايات  المتحدة من  أجل  تعزيز  الهيمنة  الإقليمية".
جاء  ذلك  في  تقرير  نشرته  وكالة  الأنباء المركزية  الكورية  الشمالية اليوم،  وصفت  فيه  المرونة  الاستراتيجية للقوات  الأمريكية  لدى  كوريا  الجنوبية بأنه  بمثابة  "عقيدة الغزو  الأمريكية  المتجذرة والمتطورة".
كما  ادعى  التقرير أن  المرونة  الاستراتيجية الأمريكية  ليست  سوى  "إعلان  رسمي  عن  إدخال  القوات  الأمريكية لدى  كوريا  الجنوبية في  الصراعات  والحروب في  منطقة  آسيا  والمحيط  الهادئ. وأكد  أن  تنفيذ  المرونة  الأمريكية سيؤدي  بالضرورة  إلى  إثارة  الصراعات الكامنة  في  منطقة  شمال  شرق  آسيا.
وأشار  التقرير  إلى  أنه  إذا  تم  تطبيق  تلك  المرونة الاستراتيجية  بحيث  تدخل  القوات  الأمريكية لدى  كوريا  الجنوبية إلى  المناطق  الرئيسية، فسوف  تكون  كوريا  الجنوبية  القاعدة الأمامية  الأولى  والأكثر فاعلية،  وبالتالي  فلن  يكون  هناك  مفر  أمام  القوات  الكورية الجنوبية  من  التورط في  تلك  الصراعات.
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