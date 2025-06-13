كوريا الشمالية تنتقد تأكيد واشنطن على مرونة نشر قواتها لدى كوريا الجنوبية

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انتقدت كوريا الشمالية تأكيد الولايات المتحدة على أهمية المرونة الاستراتيجية لتوسيع نطاق عمل القوات الأمريكية لدى كوريا الجنوبية، ووصفت ذلك بأنه "محاولة غزو من قبل الولايات المتحدة من أجل تعزيز الهيمنة الإقليمية".جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم، وصفت فيه المرونة الاستراتيجية للقوات الأمريكية لدى كوريا الجنوبية بأنه بمثابة "عقيدة الغزو الأمريكية المتجذرة والمتطورة".كما ادعى التقرير أن المرونة الاستراتيجية الأمريكية ليست سوى "إعلان رسمي عن إدخال القوات الأمريكية لدى كوريا الجنوبية في الصراعات والحروب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأكد أن تنفيذ المرونة الأمريكية سيؤدي بالضرورة إلى إثارة الصراعات الكامنة في منطقة شمال شرق آسيا.وأشار التقرير إلى أنه إذا تم تطبيق تلك المرونة الاستراتيجية بحيث تدخل القوات الأمريكية لدى كوريا الجنوبية إلى المناطق الرئيسية، فسوف تكون كوريا الجنوبية القاعدة الأمامية الأولى والأكثر فاعلية، وبالتالي فلن يكون هناك مفر أمام القوات الكورية الجنوبية من التورط في تلك الصراعات.