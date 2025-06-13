كوريا واليابان تحتفلان بالذكرى الـ60 على إقامة العلاقات الدبلوماسية

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شهدت العاصمة الكورية الجنوبية سيول احتفالا أمس الاثنين بمناسبة الذكرى الـ60 على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع اليابان.وخلال الحفل الذي أقامته السفارة اليابانية لدى سيول بمشاركة عدد من الشخصيات ذات الصلة من البلدين، بمن في ذلك "كيم جين آه" نائبة وزير الخارجية الكورية، ومساعد رئيس الوزراء الياباني "ناكاسيما أكيهيسا"، ورجال أعمال ومدنيون ذوي صلة بتعزيز التبادلات بين البلدين، وجه الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" كلمة تهنئة عبر الفيديو، قال فيها إن البلدين حققا معا تطورا ملحوظا في مختلف المجالات خلال العقود الستة الماضية، بما في ذلك الاقتصادية والثقافية والتبادلات البشرية، مؤكدا على أن البلدين شريكان مهمان يبحثان معا عن حلول للاستجابة إلى الأوضاع الدولية المتغيرة سريعا.وقالت نائبة وزير الخارجية الكوري إن تقدم العلاقات الكورية اليابانية قد تحقق اعتمادا على الثقة والتبادلات بين شعبي البلدين، وتعهدت بالعمل على تطوير العلاقات بشكل آمن وموجه نحو المستقبل.ومن جانبه، قال مساعد رئيس الوزراء الياباني إن كل من البلدين يستمتع بثقافة البلد الآخر، مشيرا إلى أن حجم التبادلات البشرية بين الجانبين يبلغ 12 مليون شخص سنويا رغم وجود العديد من التقلبات حتى الآن، مؤكدا على أن التواصل عن كثب وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين في هذه البيئة الدولية الخطيرة لم يعد مجرد خيار، بل صار أمرا ضروريا.