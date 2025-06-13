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الثقافية

الحكومة الكورية تقيم مهرجانا كبيرا لموجة هالليو

Write: 2025-06-17 13:27:49Update: 2025-06-17 13:55:21

الحكومة الكورية تقيم مهرجانا كبيرا لموجة هالليو

Photo : YONHAP News

قالت  وزارة  الثقافة والرياضة  والسياحة  في  كوريا  الجنوبية اليوم  إنها  ستقيم  "المهرجان  الكوري الخاص  لعام  2025" في  الحديقة  الأولمبية في  العاصمة  سيول  بدءا  من  بعد  غد  الخميس  19  يونيو  ولمدة  3  أيام.
وسوف  يشارك  في  المهرجان  عدد  من  فناني  الكي  بوب،  بمن  في  ذلك  الفنانة "يونغ  جي"  وفرقة  "إيسبا"،  حيث  يقدمون  عروضا  في  حفل  افتتاح  المهرجان.
كما  سيشارك  في  المهرجان  فرقة  "إيتزي"  والفنانة "تشونغ  ها"  والفنانة "هيز"  والفنان  "لي مو  جين"  وغيرهم من  فناني  الكي  بوب،  كما  ستقدم  الفرقة الموسيقية  "كوانغ  تشيل" وفرقة  "يوهيسكا"  وغيرهما من  فرق  الموسيقى الكورية  التقليدية  عروضا  في  اليوم  الأخير  من  المهرجان.
وسوف  تعرض  حوالي  100  شركة  كورية  تعمل  في  مختلف  المجالات،  مثل  الدراما  والويب تونز  والطعام  وأسلوب الحياة،  محتويات  ومنتجات، إلى  جانب  تنظيم  فعاليات  تجريبية.
الجدير  بالذكر  أن  هذا  المهرجان الخاص  يقام  لأول  مرة  هذا  العام،  ويتضمن عروضا  شعبية  لموسيقى الكي  بوب،  ومؤتمرات حول  صناعة  المحتوى، ومعارض  وفعاليات  تجريبية متعلقة  بموجة  هالليو، من  أجل  دعم  توسع  الشركات الكورية  في  الخارج، وتعزيز  السياحة  الإقليمية.
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