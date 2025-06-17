الرئيس الكوري يعقد سلسلة من المباحثات على هامش قمة مجموعة السبع

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عقد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ"، الذي يزور كندا حاليا لحضور قمة مجموعة السبع، مباحثات مع كل من رئيس الوزراء الأسترالي "أنتوني ألبانيز" ورئيس جنوب إفريقيا "ماتاميلا سيريل رامافوزا" أمس، حيث ناقش مع كل منهما سبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الدفاع والطاقة وسلاسل التوريد.والتقى الرئيس الكوري برئيس الوزراء الأسترالي ألبانيز في أحد الفنادق في مدينة كالغاري حيث اتفقا على تعزيز التواصل والتعاون لتحقيق تقدم ملموس في الجهود المبذولة لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية وحل القضية النووية الكورية الشمالية. كما اتفقا على العمل معا بنشاط لإنجاح قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، في كوريا الجنوبية في شهر أكتوبر القادم، بصفتهما عضوين مؤسسين للمنتدى.وأكد الرئيس الكوري تقديره لأستراليا كدولة حليفة شاركت في الحرب الكورية، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية وأستراليا شريكتان في علاقة استراتيجية شاملة، وتعملان معا لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة والمجتمع الدولي.وكان الرئيس الكوري قد التقى أيضا برئيس جنوب إفريقيا رامافوزا على هامش مشاركتهما في قمة مجموعة السبع، حيث أشاد الرئيس لي بجنوب إفريقيا باعتبارها "أكبر اقتصاد في إفريقيا وبوابة كوريا إلى إفريقيا"، كما طلب الاهتمام بالشركات الكورية العاملة في قطاعي الطاقة والتصنيع في جنوب إفريقيا ودعمها.