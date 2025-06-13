آبل تطالب كوريا بتوفير خرائط عالية الدقة

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طالبت شركة آبل الحكومة الكورية الجنوبية بتصدير بيانات خرائط عالية الدقة إلى الخارج.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية اليوم إن شركة آبل قدّمت طلبا إلى المعهد الوطني للمعلومات الجغرافية أمس للحصول على إذن لتصدير بيانات خرائط محلية دقيقة بمقياس يبلغ 5000 إلى 1.وكانت آبل قد طلبت تصدير بيانات الخرائط في شهر فبراير من عام 2023، لكن الحكومة الكورية رفضت الطلب، مشيرة إلى احتمال تأثير ذلك على الأمن القومي، وأشارت إلى ضرورة استيفاء متطلبات معينة.وقالت بعض التقارير إن آبل أبدت استعدادها لقبول جزء كبير من تلك المتطلبات التي طرحتها الحكومة الكورية، بما في ذلك تغطية وتمويه المرافق الأمنية وجعلها منخفضة الدقة على الخرائط.وأشار مسؤول في الوزارة الكورية إلى ضرورة عقد اجتماع مع آبل لمناقشة التفاصيل ذات الصلة، وذلك بعد أن أعربت آبل عن نيتها قبول المتطلبات التي طرحتها الحكومة الكورية.ومن ناحية أخرى، لا تزال الحكومة الكورية تراجع مسألة تصدير بيانات الخرائط إلى الخارج التي طلبتها شركة غوغل، حيث تم تمديد فترة المراجعة مرة واحدة بالفعل، وبالتالي يتوجب عليها اتخاذ قرار بشأن التصدير حتى يوم 11 أغسطس القادم.