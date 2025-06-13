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السياسية

إلغاء مباحثات القمة بين كوريا والولايات المتحدة على هامش قمة مجموعة السبع

Write: 2025-06-17 13:39:07Update: 2025-06-17 14:35:53

إلغاء مباحثات القمة بين كوريا والولايات المتحدة على هامش قمة مجموعة السبع

Photo : YONHAP News

أعلن  المكتب  الرئاسي في  كوريا  الجنوبية أنه تم إلغاء  مباحثات القمة  التي  كانت  مقررة  بين  الرئيس  "لي جيه  ميونغ"  ونظيره الأمريكي  "دونالد  ترامب" في  كندا  غدا  الأربعاء  على  هامش  قمة  مجموعة  السبع، بسبب  عودة  ترامب  مبكرا  إلى  بلاده  لمتابعة الأوضاع  المتوترة  في  الشرق  الأوسط.
وصرح  مدير  مكتب  الأمن  القومي الكوري  "وي  سونغ  راك"  في  مؤتمر  صحفي  عقده  في  كندا  أمس  بأنه  صار  من  الصعب  عقد  القمة  الكورية  الأمريكية كما  كان  مقررا  بسبب  عودة  الرئيس  ترامب  المفاجئة  إلى  بلاده  اليوم.
وأشار  إلى  أن  مثل  هذه  الأمور  قد  تحدث  أحيانا خاصة  إذا  كانت  المباحثات  على  هامش  اجتماعات متعددة  الأطراف،  موضحا  أن  السبب  في  ذلك  مرتبط  بالصراع العسكري  بين  إسرائيل وإيران.
وأضاف  أن  الجانب الأمريكي  طلب  من  الجانب  الكوري تفهم  الوضع.
ومن  ناحية  أخرى،  قال  المسؤول الكوري  إنه  سيتم  عقد  القمة  الكورية  اليابانية بعد  ظهر  الغد  بتوقيت  كندا.
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