زعيم كوريا الشمالية يرسل 6 آلاف مهندس عسكري وعامل بناء إلى روسيا

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صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي "سيرغي شويغو"، الذي التقى بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في بيونغ يانغ أمس الثلاثاء، بأن "كيم" ينوي إرسال ستة آلاف عسكري إلى منطقة كورسك الروسية لدعم هجوم موسكو ضد أوكرانيا.وأوضح تقرير نشرته وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية أن "شويغو" أدلى بهذه التصريحات للصحفيين الروس عقب لقائه مع كيم.ويأتي قرار كيم بإرسال ألف مهندس لإزالة الألغام الأرضية في روسيا وخمسة آلاف عامل بناء لإعادة بناء البنية التحتية الروسية التي دُمرت خلال الهجمات الأوكرانية، في أعقاب نشر قوات قتالية كورية شمالية في تلك المنطقة.وقال شويغو إن الهدف الرئيسي من زيارته الأخيرة كان مناقشة القضايا الأمنية، وأضاف أن الجانبين يُقدّران بشدة التبادلات بين الجنود الروس والكوريين الشماليين، خاصة في منطقة كورسك.وأعرب المسؤول الروسي عن أمله في استئناف الرحلات الجوية بين البلدين في المستقبل القريب، والتي ظلت معلقة لأكثر من 30 عاما.