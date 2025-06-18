انخفاض صادرات كوريا من السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 27% في مايو

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انخفضت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات بأكثر من 4% في شهر مايو الماضي بالمقارنة مع العام السابق، حيث انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بحوالي 30% بسبب الرسوم الجمركية الجديدة على السيارات المستوردة.ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أمس الثلاثاء، بلغت قيمة صادرات السيارات الكورية إجماليا في مايو 6 مليارات و200 مليون دولار أمريكي، بانخفاض نسبته 4.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.كما انخفضت صادرات قطع غيار السيارات بنسبة 9.4% مقارنة بالعام الماضي في مايو بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.وبلغت نسبة انخفاض صادرات السيارات الكورية إلى الولايات المتحدة 27.1% على أساس سنوي في مايو.وفي الوقت نفسه، شكلت السيارات الصديقة للبيئة 52% من سوق السيارات المحلية الشهر الماضي، متجاوزة بذلك نسبة 50% لأول مرة.