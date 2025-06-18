الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

انخفاض صادرات كوريا من السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 27% في مايو

Write: 2025-06-18 08:11:29

انخفاض صادرات كوريا من السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 27% في مايو

Photo : YONHAP News

انخفضت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات بأكثر من 4% في شهر مايو الماضي بالمقارنة مع العام السابق، حيث انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بحوالي 30% بسبب الرسوم الجمركية الجديدة على السيارات المستوردة.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أمس الثلاثاء، بلغت قيمة صادرات السيارات الكورية إجماليا في مايو 6 مليارات و200 مليون دولار أمريكي، بانخفاض نسبته 4.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

كما انخفضت صادرات قطع غيار السيارات بنسبة 9.4% مقارنة بالعام الماضي في مايو بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.

وبلغت نسبة انخفاض صادرات السيارات الكورية إلى الولايات المتحدة 27.1% على أساس سنوي في مايو.

وفي الوقت نفسه، شكلت السيارات الصديقة للبيئة 52% من سوق السيارات المحلية الشهر الماضي، متجاوزة بذلك نسبة 50% لأول مرة.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;