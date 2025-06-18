الحكومة الكورية تصدر تحذيرا من السفر من المستوى الثالث لجميع أنحاء إيران

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أصدرت الحكومة الكورية الجنوبية تحذيرا من السفر من المستوى الثالث لجميع أنحاء إيران، مع استمرار تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط وسط الغارات الجوية الإسرائيلية والهجمات الانتقامية الإيرانية.وأعلنت وزارة الخارجية الكورية أنها رفعت مستوى التحذير من 2.5 إلى المستوى الثالث لجميع أنحاء إيران، اعتبارا من الساعة الواحدة من بعد ظهر أمس الثلاثاء.وكانت الوزارة قد أصدرت سابقا تحذيرا من المستوى الثالث للمناطق الإيرانية القريبة من الحدود مع تركيا والعراق.وحثت الوزارة المواطنين الكوريين المقيمين في إيران على توخي الحذر الشديد ومغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن وفقا لتوجيهات البعثة الدبلوماسية الكورية هناك.كما دعت الوزارة المسافرين الكوريين إلى إلغاء أو تأجيل أي رحلات إلى إيران.وأكدت الوزارة أنها ستتابع عن كثب الأوضاع في الشرق الأوسط، وسوف تتخذ باستمرار خطوات لضمان سلامة المواطنين الكوريين.