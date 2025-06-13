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موسم الأمطار الصيفية يبدأ في المناطق الوسطى والجنوبية من كوريا يوم الجمعة

Write: 2025-06-18 08:18:22Update: 2025-06-18 08:44:50

موسم الأمطار الصيفية يبدأ في المناطق الوسطى والجنوبية من كوريا يوم الجمعة

Photo : KBS News

من المتوقع أن يبدأ موسم الأمطار الصيفية في المناطق الوسطى والجنوبية من كوريا يوم الجمعة.

جاء ذلك في تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أمس الثلاثاء، أوضحت فيه أن هواء حارا ورطبا من منطقة جنوب الصين سوف يدخل البلاد مع تزايد تدريجي لمرتفع شمال المحيط الهادئ. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تخضع المناطق الوسطى والجنوبية من كوريا لتأثير جبهة هوائية ثابتة في حدود يوم الجمعة تقريبا.

وفي حالة بدء الأمطار في التساقط فعليا يوم الجمعة، فسوف يكون موسم الأمطار الصيفية قد بدأ مبكرا بخمسة أيام في المناطق الوسطى من البلاد، ومبكرا بثلاثة أيام في المناطق الجنوبية، وذلك استنادا إلى متوسط ​​الأرقام المسجلة بين عامي 1991 و2020.

وتوقع تقرير هيئة الأرصاد الجوية إصدار تحذيرات من هطول أمطار غزيرة في بعض المناطق، مع نشوء نظام ضغط منخفض متوسط ​​الحجم فوق جبهة هوائية ثابتة.
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