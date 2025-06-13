بدء الموسم الصيفي في المسابح الخارجية والحدائق المائية على طول نهر هان

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ستُفتتح المسابح الخارجية الستة والحدائق المائية على طول نهر الهان في العاصمة سيول يوم الجمعة القادم.ووفقا لحكومة مدينة سيول أمس الثلاثاء، ستعمل مسابح "طوك صُم" و"جام وان" و"يوئيدو"، بالإضافة إلى حدائق "جام شيل" و"يانغ هوا" و"نان جي" المائية، ابتداء من يوم الجمعة وحتى نهاية أغسطس.وتبلغ تكلفة دخول تلك المسابح ثلاثة آلاف وون للأطفال، أي ما يعادل دولارين و20 سنتا، وخمسة آلاف وون للبالغين، أي ما يعادل حوالي أربعة دولارات.أما بالنسبة للحدائق المائية، فتبلغ تكلفة دخولها ألف وون للأطفال وثلاثة آلاف وون للبالغين.ويمكن للأطفال دون سن السادسة استخدام تلك المرافق مجانا.وسوف تكون المرافق مفتوحة يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشرة مساء.