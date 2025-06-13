قادة التكتلات البرلمانية الحزبية يتفقون على إجراء حوار أسبوعي

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اجتمع قادة التكتلات البرلمانية الجدد من الحزبين الحاكم والمعارض، أمس الثلاثاء في البرلمان، حيث اتفقوا على عقد محادثات أسبوعية منتظمة بينهم.وصرح "كيم بيونغ كي" زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم، بأنه اتفق مع نظيره من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي " سونغ أون صوك"، على إضفاء الطابع الرسمي على اجتماعاتهما بدءا من عقد جلسات أسبوعية.وأضاف كيم أنهم اتفقوا أيضا على الحفاظ على تواصل أكثر تواترا خارج المحادثات المجدولة، مع اجتماع نواب قادة التكتلات البرلمانية بشكل أكثر تكرارا للتنسيق بشأن القضايا العالقة.وخلال الاجتماع، حث سونغ نظيره كيم على منح حزبه رئاسة لجنة التشريع والقضاء، مشيرا إلى التقليد البرلماني الذي يتولى فيه حزب الأغلبية رئاسة البرلمان ويترأس ثاني أكبر حزب اللجنة القضائية لضمان الضوابط والتوازنات. وجادل بأنه مع تولي الحزب الديمقراطي الآن الرئاسة والأغلبية البرلمانية، فلا توجد حاجة كبيرة لحق النقض، ودعا كيم إلى إعادة النظر فيمنصب اللجنة بروح التعاون بين الحزبين.ولم يرد كيم بشكل مباشر، لكنه أكد بدلا من ذلك على ضرورة إقرار الميزانية التكميلية المقترحة، محذرا من أنه مع تعثر الاقتصاد وضغوط سبل العيش، يمكن اعتبار التقاعس السياسي غير مسؤول.