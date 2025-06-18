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الاقتصادية

ارتفاع مؤشر البورصة الكورية مدعوما بمكاسب قطاعيْ التكنولوجيا والسيارات

Write: 2025-06-18 09:25:06

ارتفاع مؤشر البورصة الكورية مدعوما بمكاسب قطاعيْ التكنولوجيا والسيارات

Photo : YONHAP News

ارتفع مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب، "كوسبي"، بشكل طفيف، أمس الثلاثاء، مدفوعا بارتفاعات في أسهم التكنولوجيا والسيارات، رغم التوتر العسكري المستمر في منطقة الشرق الأوسط.
وارتفع مؤشر كوسبي بمقدار 3.64 نقطة، أي بنسبة 0.12%، ليغلق عند 2950.30 نقطة.
وكان المؤشر قد ارتفع في بداية التداول، لكنه فقد زخمه بعد أن أدت تقارير عن قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته لكندا خلال حضوره قمة مجموعة السبع بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني، إلى تراجع ثقة المستثمرين، حيث أشار محللون إلى استمرار الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وإلغاء القمة المتوقعة بين ترامب والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ كعوامل رئيسية.
وارتفعت أسهم شركة سام سونغ للإلكترونيات بنسبة 1.57%، وإس كي هاينكس بنسبة 0.4%، وهيون ديه موتور بنسبة 1.74%، وكيا بنسبة 2.15%، وهانوا أوشن بنسبة 7.85%.
وانخفض مؤشر كوسداك للقطاع التكنولوجي بمقدار 1.61 نقطة، أي بنسبة 0.21%، ليغلق عند 775.65 نقطة.
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