هيئة التراث تُحدد مقبرة مجهولة الهوية في كونغ جو بالقرب من مقبرة الملك موريونغ

Photo : Buyeo National Research Institute of Cultural Heritage

بعد مرور 100 عام، عثرت هيئة التراث الثقافي الحكومية على واحدة من المقابر الملكية الستة مجهولة الهوية بالقرب من مقبرة الملك موريونغ، الحاكم الخامس والعشرين لسلالة "بيك جي"، في مدينة "كونغ جو" بمقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ.ووفقا لهيئة التراث الكوري أمس الثلاثاء، فقد توصلت بعد تحقيقات استمرت عامين إلى افتراض أن المقبرة تعود للملك "سام غون"، الملك الثالث والعشرين في مملكة بيك جي، والذي توفي في سن مبكرة لم تتجاوز الخامسة عشرة.وحلل خبراء الطب الشرعي المشاركون في إعادة التحقيقات من عام 2023 أن ضرسين عُثر عليهما في المقبرة يعودان لشخص في سن المراهقة، وأن الملك سام غون هو السليل المباشر الوحيد في سن المراهقة للملك الحادي والعشرين غيرو.كما افترض المحققون أن المقابر الخمسة الأخرى مجهولة الهوية تعود إلى من هم على صلة مباشرة بالملك غيرو.ومن ناحية أخرى، قال خبراء الطب الشرعي إن القطع الأثرية المستخرجة من المقبرة، مثل أقراط ذهبية مزخرفة مرصعة بخرز زجاجي أزرق، تشير إلى أن مملكة بيك جي كانت تدير شبكة تجارية واسعة امتدت إلى جنوب شرق آسيا.