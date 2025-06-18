البرلمان يعقد جلسة استماع الأسبوع القادم لتأكيد تعيين المرشح لرئاسة الوزراء

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اتفق الحزب الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي على عقد جلسة استماع لتأكيد تعيين المرشح لمنصب رئيس الوزراء "كيم مين سوك"، يوميْ الثلاثاء والأربعاء القادميْن.وتم التوصل إلى هذا الاتفاق أمس الثلاثاء خلال اجتماع بين "لي جونغ بيه" عضو حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، والذي يرأس اللجنة الخاصة المعنية بجلسة تأكيد تعيين المرشح لمنصب رئيس الوزراء، وكبار أعضاء اللجنة، وهما النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم "كيم هيون"، والنائب عن حزب قوة الشعب "بيه جون يونغ".وسوف تعقد الأحزاب السياسية أول اجتماع للجنة الخاصة اليوم الأربعاء لتعيين رئيس اللجنة وكبار أعضائها رسميا وإعداد قائمة الشهود.وبموجب القانون، يتعين على البرلمان إكمال إجراءات المداولات أو جلسة التأكيد في غضون 20 يوما من تاريخ استلام طلب عقد جلسة الاستماع، بينما يتعين على اللجنة البرلمانية ذات الصلة اختتام جلسة التأكيد في غضون 15 يوما من تاريخ استلام الطلب.ونظرا لأن الرئيس "لي جيه ميونغ" قدّم طلب عقد جلسة الاستماع لتعيين كيم يوم الثلاثاء الماضي، فإنه يتوجب أن تُختتم الجلسة بحلول يوم الأربعاء القادم، وسوف يكون أمام البرلمان مهلة حتى يوم 29 يونيو لإنهاء المداولات.