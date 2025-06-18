وزارة العمل تقول إنه من الصعب تعميم برنامج عاملات الرعاية الأجنبيات في سيول

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أكدت وزارة العمل الكورية صعوبة تحويل البرنامج التجريبي لمدينة سيول، الذي وظّف مائة عاملة منزلية من الفلبين في منازل سيول، إلى برنامج شامل.وكشفت "هان أون سوك" رئيسة قسم القوى العاملة الأجنبية في الوزارة، عن هذا الموقف أمس الثلاثاء خلال اجتماع حول البرنامج بحضور مسؤولين من وزارة العمل وحكومة مدينة سيول وعاملات منازل فلبينيات.وقالت هان إن الهدف الأوليّ للبرنامج، المتمثل في تخفيف تكاليف رعاية الأطفال وخدمات التدبير المنزلي، يصعب تحقيقه بسبب نظام الحد الأقل للأجور وقانون العمل المطبق على العاملات الأجنبيات.ومن جانبها أكدت "كيم صون سون" مديرة إدارة المرأة والأسرة في حكومة مدينة سيول، أنه يمكن معالجة عبء التكلفة إذا طُبّقت سياسة حكومية تدعم رسوم خدمات رعاية الأطفال للأسر ذات الدخل المنخفض عند توظيف العاملات الأجنبيات. وأكدت كيم أيضا وجود طلب كافٍ على خدمات العمال.وفي المقابل، أعربت العمالات الأجنبيات اللاتي حضرن الاجتماع عن رضائهن عن حياتهن العملية في العاصمة سيول.