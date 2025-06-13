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السياسية

لي وإيشيبا يعقدان أول لقاء بينهما على هامش قمة مجموعة السبع في كندا

Write: 2025-06-18 09:33:42Update: 2025-06-18 10:13:24

لي وإيشيبا يعقدان أول لقاء بينهما على هامش قمة مجموعة السبع في كندا

Photo : YONHAP News

عقد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" ورئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا" أول قمة بينهما، على هامش قمة مجموعة السبع في كندا أمس الثلاثاء.
وصرح المكتب الرئاسي اليوم بأن الرئيس أعرب خلال الاجتماع عن أمله في أن تتجاوز كوريا الجنوبية واليابان خلافاتهما، وأن تبنيا علاقة تعاونية ذات منفعة متبادلة، كما شدد على ضرورة التعاون المستقبلي بين البلدين في ظل تحديات التجارة العالمية.
وأوضح المكتب الرئاسي أن الجانبين ناقشا خلال المحادثات سبل تطوير العلاقات الثنائية.
ويُعد هذا الاجتماع أول لقاء شخصي بينهما منذ تولي الرئيس لي جيه ميونغ منصبه في 4 يونيو.
وكان الجانبان قد اتفقا سابقا على السعي إلى علاقات ثنائية متينة خلال مكالمة هاتفية يوم الاثنين من الأسبوع الماضي.
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