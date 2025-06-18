الرئيس الكوري يواصل عقد محادثات ثنائية على هامش قمة مجموعة السبع

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واصل الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" عقد محادثات القمم الثنائية مع القادة المشاركين في قمة مجموعة السبع في كندا، أمس الثلاثاء، حيث التقى أولا بالرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وأكد التزامه بتعزيز التعاون الاقتصادي مع البرازيل، التي تعد أكبر شريك تجاري واستثماري لكوريا الجنوبية في منطقة أمريكا اللاتينية.وفي مباحثاته مع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، قدّم الرئيس الكوري تعازيه الحارة في ضحايا حادث تحطم طائرة هندية مؤخرا، بينما شكره مودي على ذلك ودعاه لزيارة الهند قريبا.كما عقد الرئيس قمة ثنائية منفصلة مع الرئيسة المكسيكية "كلوديا شينباوم"، اتفقا خلالها على العمل لتعزيز العلاقات الثنائية.وفي لقائه برئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر"، أعرب الرئيس الكوري عن أمله في إحراز المزيد من التقدم في المفاوضات الجارية لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثنائية مع بريطانيا.وفي مباحثاته مع رئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا"، أعرب الرئيس لي جيه ميونغ عن أمله في أن تتجاوز كوريا الجنوبية واليابان خلافاتهما وتبنيا علاقة تعاونية تعود بالنفع على الطرفين.وبالإضافة إلى ذلك، التقى الرئيس الكوري بعدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة.