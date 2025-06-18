واشنطن تصف استخدام روسيا لعُمّال وقوات من كوريا الشمالية بأنه مقلق للغاية

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أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء ما تردد عن خطط كوريا الشمالية لإرسال قوات وعمال إضافيين لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إن استمرار روسيا في استخدام عمال وقوات من كوريا الشمالية في العمليات ضد أوكرانيا، أمر "مقلق للغاية"، وأضاف أن النظام الكوري الشمالي يعتمد حاليا على روسيا لتزويده بالأموال التي يحتاجها بشدة مقابل ترتيبات العمل والجنود المأجورين.وحذر المتحدث الأمريكي من أن العمال الكوريين الشماليين يدعمون ماليا برامج بيونغ يانغ غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية، وأن عمالها في الخارج، بمن فيهم العاملون في روسيا، يحققون دخلا من خلال انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي.وكان سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي "سيرغي شويغو" قد التقى بالجانب الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في بيونغ يانغ مؤخرا، ثم قال في تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء لوسائل الإعلام الروسية، إن كوريا الشمالية سترسل آلافا من عمال البناء العسكريين وخبراء إزالة الألغام لدعم أعمال إعادة الإعمار في منطقة كورسك الروسية.