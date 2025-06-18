الرئيس الكوري يتفق مع رئيس وزراء اليابان على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة

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عقد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" ورئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا" أول مباحثات مباشرة بينهما، وذلك على هامش قمة مجموعة السبع في كندا أمس الثلاثاء.ووفقا للمكتب الرئاسي الكوري، استمرت المباحثات بين الجانبين حوالي 30 دقيقة، واتفقا خلالها على تعميق التعاون الثنائي ومواصلة تعزيز التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة لمواجهة مختلف التحديات الجيوسياسية الإقليمية، بما في ذلك القضايا ذات الصلة بكوريا الشمالية.كما تبادل الجانبان وجهات نظر معمقة حول سبل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وتعظيم مصالحهما الوطنية في ظل الديناميكيات العالمية المتغيرة بسرعة، واتفقا على أن البلدين، اللذين يتشاركان مواقف متشابهة، سيسعيان إلى تعاون أوثق في المستقبل.كما أكد لي وإيشيبا التزامهما باستئناف الدبلوماسية المكوكية، واتفقا على دفع المناقشات بين السلطات المعنية لتحقيق هذا الغرض.وبالإضافة إلى ذلك، اتفق الجانبان على تمهيد الطريق لعلاقات أكثر متانة ونضجا بين كوريا الجنوبية واليابان، حيث يصادف هذا العام الذكرى الستين على تطبيع العلاقات الدبلوماسية.