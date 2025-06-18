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السياسية

الرئيس الكوري يناقش مع رئيس الوزراء الكندي التعاون الأمني ​​والدفاعي

Write: 2025-06-18 10:21:38

الرئيس الكوري يناقش مع رئيس الوزراء الكندي التعاون الأمني ​​والدفاعي

Photo : YONHAP News

أجرى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" محادثات مع رئيس الوزراء الكندي "مارك كارني" على هامش قمة مجموعة السبع في كندا، أمس الثلاثاء.
وأفاد المكتب الرئاسي الكوري في بيان صحفي بأن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع وأمن الطاقة وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي.
وأعرب الرئيس الكوري عن نيته تعميق التعاون في مجال الأمن والدفاع مع كندا من خلال مشاركة كوريا الجنوبية في برنامج كندا لشراء الغواصات.
ومن جانبه قال كارني إنه يدرك تماما القدرات الدفاعية لكوريا الجنوبية، واقترح أن يتعاون البلدان بنشاط في مجال الأمن الإقليمي والعالمي.
كما تبادل الجانبان تقييمهما للأوضاع الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، وتبادلا وجهات النظر حول الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط.
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