سيول تعرب عن قلقها إزاء خطة كوريا الشمالية لإرسال المزيد من القوات إلى روسيا

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أعرب المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي عن قلقه إزاء خطة كوريا الشمالية لإرسال 6 آلاف جندي وعامل إضافي لمساعدة روسيا في حربها ضد أوكرانيا.ونقل مسؤول في المكتب الرئاسي هذا الموقف للصحفيين أمس الثلاثاء في مدينة كالغاري الكندية، حيث يرافق الرئيس الكوري في مشاركته في قمة مجموعة السبع، وقال إن كوريا الجنوبية تعارض خطة كوريا الشمالية المبلغ عنها لإرسال المزيد من القوات إلى روسيا.وكان مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قد قال إن توظيف العمال الكوريين الشماليين في الخارج يشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وأعرب المسؤول عن مخاوفه الجدية بشأن استمرار التعاون غير المشروع بين كوريا الشمالية وروسيا، داعيا إلى وقف هذا التعاون بشكل فوري.