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السياسية

كوريا الجنوبية تشارك في مناورات تاليسمان سابر 2025 في أستراليا

Write: 2025-06-18 12:53:58Update: 2025-06-18 13:29:35

كوريا الجنوبية تشارك في مناورات تاليسمان سابر 2025 في أستراليا

Photo : YONHAP News

غادرت مدمرة تحمل على متنها جنودا من قوات البحرية وقوات مشاة البحرية الكورية، ميناء جين هيه العسكري اليوم الأربعاء، متوجهة إلى المياه الأسترالية للمشاركة في مناورات "تاليسمان سابر" البحرية واسعة النطاق لعام 2025  المقرر إجراؤها خلال الفترة من الثالث وحتى السابع والعشرين من شهر يوليو القادم.
وتعتبر مناورات "تاليسمان سابر" التي تجري كل عامين أكبر نشاط تدريبي ثنائي بين الولايات المتحدة وأستراليا.
وكانت كوريا الجنوبية قد شاركت في مناورات عام 2019 بصفة مراقب، وبدأت مشاركتها بشكل رسمي في عام 2021.
ومن المقرر أن تشارك في مناورات هذا العام حوالي 30 سفينة و70 طائرة عسكرية، إلى جانب 30 ألف جندي من 19 دولة، منها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا واليابان.
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