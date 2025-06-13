الرئيس لي يعقد سلسلة محادثات مع قادة الدول المشاركة في قمة مجموعة السبع

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في اليوم الثاني من زيارته لكندا للمشاركة في قمة مجموعة السبع، عقد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" سلسلة من المحادثات مع قادة كل من البرازيل والمكسيك والهند وبريطانيا.واتفق الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" مع نظيره البرازيلي "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا" خلال قمتهما الثنائية على تعزيز علاقات المشاركة الشاملة بين البلدين.وأعرب الرئيس الكوري "عن عزمه توسيع التعاون الاقتصادي مع البرازيل التي تعد أكبر شريك تجاري واستثماري لكوريا الجنوبية في منطقة أمريكا الجنوبية.ومن جانبه، وجه الرئيس البرازيلي دعوة للرئيس الكوري لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي ستستضيفه البرازيل بصفتها دولة رئيسة.وشدد رئيس البرازيل على أهمية التعاون الدولي لمواجهة أزمة المناخ، مؤكدا أن معالجة التحديات البيئية تتطلب جهودا جماعية من جميع الدول.كما عقد الرئيس "لي" محادثا قمة أخرى مع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، حيث أعرب عن أمله في أن يتم رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى من خلال التعاون الاستراتيجي وتعميق العلاقات الشاملة بين البلدين، بمناسبة الذكرى العاشرة على تأسيس علاقات المشاركة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين.ومن جانبه، وجه رئيس الوزراء الهندي "مودي" دعوة للرئيس "لي" لزيارة الهند في أقرب وقت ممكن.كما عقد الرئيس "لي" محادثات قمة مع كل من الرئيسة المكسيكية "كلاوديا شينباوم" ورئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر"، حيث تبادل معهما الآراء حول سبل تعزيز علاقات المشاركة الاقتصادية والتجارية.