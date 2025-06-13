سيول تشغل نظام استجابة استعدادا لمفاوضات التعرفات الجمركية مع واشنطن

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عقدت حكومة كوريا الجنوبية اجتماعا وزاريا شاملا استعدادا لإطلاق المفاوضات رفيعة المستوى والمفاوضات التقنية الرسمية حول التجارة والتعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة إن الوزير "يوه هان كو" عقد الاجتماع الـ46 للجنة تعزيز التجارة أمس الثلاثاء بحضور مديري وممثلي الوزارات المعنية.وخلال الاجتماع، تمت مراجعة حالة الاستعداد الكورية للمفاوضات المرتقبة، ومناقشة استراتيجيات الاستجابة.وأكد الوزير "يوه" أن المفاوضات من المتوقع أن تسير بوتيرة متسارعة خلال الأسابيع القادمة، داعيا جميع الوزارات إلى تحمّل مسؤولية كبيرة والعمل بشكل جاد لإيجاد نتائج تحقق مكاسب متبادلة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وشدد على أهمية دراسة القضايا الرئيسية بشكل استباقي، واستكشاف حزم التعاون بين البلدين لتعزيز فرص النجاح في المفاوضات، مطالبا بتعبئة جميع الموارد والجهود لمواجهة التحديات خلال المفاوضات.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة إنها ستعزز نظام الاستجابة المشتركة على مستوى جميع الوزارات من خلال عقد اجتماعات للجنة تعزيز التجارة بشكل متكرر استعدادا للمفاوضات المكثفة المرتقبة، وأنها ستجمع كل الطاقات الوطنية لضمان نجاح المفاوضات التجارية بين سيول وواشنطن.